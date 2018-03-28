20:25 28 марта 2018 2

Долговых жестко высказался по отношению к чиновникам Фото: Анатолий Долговых, «ВКонтакте»

Бывший спасатель-авиадесантник Анатолий Долговых из Екатеринбурга, известный своим письмом Владимиру Путину о проблемах в МЧС, выступил в защиту кемеровских пожарных. Он заявил, что они сделали все возможное для спасения людей из пожара в торговом центре «Зимняя вишня», а чиновники буквально бросили их на растерзание общественности.

Анатолий Долговых прокомментировал произошедшее в кемеровском торговом центре на своей странице «ВКонтакте», где подробно описал действия бывших коллег и чиновников. Сначала Долговых заявляет, что «Зимняя вишня» — точно такой же центр, как и сотни других в стране, с теми же самыми проблемами. Далее он отмечает, что дым в здании начал распространяться столь стремительно, что для фатального исхода было достаточно сделать всего несколько вдохов. «Не считая прочей дряни, один угарный газ связывает гемоглобин в крови и человек пытается дышать, но организм не берет тот немногий кислород из дыма. И человек теряет сознание. И умирает. И сгорает уже его труп. Простите меня за прямоту, это горькая правда», — пишет Долговых. Помочь в этой ситуации, считает он, могли бы лишь исправная сигнализация, открытые выходы и моментальная реакция персонала.

Бывший спасатель отдельно останавливается на действиях прибывших на место происшествия пожарных. По его словам, сотрудники МЧС сделали все возможное, учитывая тяжелую обстановку: «Площадь огромна. Видимости нет или почти нет. Воздух уже ядовит». После Долговых обращается к чиновникам, которые «прикрылись пацанами, которые выносили детские трупы десятками». «Где вы все, которые кричат, что у нас оснащение по последнему слову техники? Сколько у парней там было кислородных аппаратов, которые увеличивают время работы? Сколько у них было воздуха, чтобы работать в среде? Зилки-бочки времен Брежнева на тушении ТЦ вам глаз не резанули?» — возмущается спасатель. «Я вас презираю, вы — профнепригодные уроды, не видевшие человеческого горя и не работавшие ни разу на ликвидации, поиске, тушении. Вы на пресс-конференциях орлы, в поле от вас толку ноль, вред один», — не может сдержать эмоций Анатолий Долговых.

В заключение он обращается к спасателям из Кемерово, выражая им свою поддержку: «Парни из Кемерово, держитесь! Вся Россия с вами! И пожарные и спасатели и простые адекватные люди! Вы все сделали правильно! Спасибо вам за спасенные в этом ужасе жизни!» При этом Долговых напоминает, что избежать таких трагедий помогут ответственное отношение каждого к своей работе и выполнение элементарных правил техники безопасности. «Пока не поменяемся мы — ничего не изменится», — приходит к выводу уралец.