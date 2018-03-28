На украинского пранкера, который заявил о сотнях погибших в Кемерове, завели уголовное дело

13:59 28 марта 2018 5

Пранкер будет объявлен в розыск Фото: скриншот видео

Следственный комитет РФ завел уголовное дело на украинского пранкера Евгения Вольнова. Ранее тот выложил на Youtube видео, где говорил о сотнях жертв при пожаре в Кемерове.

Согласно сообщению на официальном сайте ведомства, против пранкера возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды). Следователи обвиняют его в дестабилизации ситуации. В ближайшее время молодой человек будет объявлен в розыск, уточняет RT.

Вольнов на своем youtube-канале опубликовал ролик с названием «Кемеровские морги переполнены после пожара в ТЦ „Зимняя вишня“». Он, представляясь спасателем, обзванивал морги Кемерова. Российские блогеры также неоднократно сообщали о сотнях жертв пожара, в частности, в озвучивании непроверенной информации был замечен Николай Соболев, Данила Поперечный, «Немагия». Напомним, по официальным данным в огне погибло 64 человека.