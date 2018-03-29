Захарова раскритиковала США за невыдачу виз спортсменам сборной России

00:53 29 марта 2018 0

Мария Захарова обвинила США в нечестной игре Фото: Владимир Андреев © URA.RU

МИД России выразил недовольство отказом посольства США в Москве в организации собеседований для получения виз спортсменам сборной РФ по вольной борьбе. Представитель министерства Мария Захарова назвала такой шаг «открытой дискриминацией».

«Расцениваем действия США как очередной наглядный пример воспрепятствования участию российских спортсменов в международных соревнованиях. Ради давления на Россию в Вашингтоне давно отбросили в сторону даже принцип „О спорт, ты — мир“», — приводит RT слова Захаровой, которая также подчеркнула, что власти Соединенных Штатов явно не против устранить сильных конкурентов для своих атлетов.

Невыдача виз, по словам дипломата, является грубым нарушением со стороны США обязательств как государства, взявшегося принять у себя международное соревнование. «Рассчитываем, что в мировом спортивном движении обратят внимание на данное вопиющее обстоятельство. Проводить на американской территории международные состязания явно больше нельзя — там играют нечестно», — заключила Мария Захарова.

Кубок мира по вольной борьбе пройдёт в Айова-Сити с 5 по 9 апреля.