00:59 29 марта 2018 0

Аман Тулеев может покинуть свой пост ближе к концу весны Фото: интернет-портал Правительства Российской Федерации

Кремль не планирует устраивать показательную отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева после трагедии в ТРК «Зимняя вишня». Глава Кузбасса покинет свой пост, но немного позже — ближе к концу весны, рассказали журналистам близкие к Кремлю источники.

Решение Кремля о том, что Тулеев покинет свой пост, было принято еще до пожара в торговом центре «Зимняя вишня», но его показательной отставки в ближайшее время не будет. «Сейчас он [Аман Тулеев] остается на своем месте», — цитирует РБК одного из собеседников. Если отправить в отставку главу Кузбасса по горячим следам, после инцидента, то это будет выглядеть как решение, которое было принято под давлением, сообщил агентству другой источник.

Есть еще одна причина, из-за которой показательной отставки Тулеева не планируется. У него много заслуг. Глава Кемеровской области всегда считался успешным губернатором и пользовался уважением президента. Источник в Кремле предположил, что Тулеев может покинуть свой пост ближе к концу весны. Таким образом, уход главы Кузбасса не будет выглядеть как показательная отставка.

Напомним, после пожара в ТРК «Зимняя вишня», в результате которого погибло 64 человека, в том числе 41 ребенок, глава Кузбасса не появился на месте трагедии, ни на митинге в Кемерово 27 марта. На совещании Тулеев попросил прощения за трагедию перед президентом России Владимиром Путиным.