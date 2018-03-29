01:17 29 марта 2018 0

Следователи рассказали, где впервые были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия ФОТО: Wikimedia Commons, Postdlf

Следователи Скотланд-Ярда заявили, что работавшего на британские спецслужбы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию могли отравить в их доме в Солсбери.

Проведя тщательное криминалистическое и научное исследование, правоохранители считают, что Скрипали впервые подверглись воздействию отравляющего вещества в собственном доме, пишет РИА «Новости». Специалисты смогли выявить самую высокую на данный момент концентрацию яда на входной двери. Следы нервно-паралитического вещества были найдены и в нескольких других местах, но в гораздо меньшем количестве.

«Те, кто живет по соседству со Скрипалями, могут увидеть, что полицейские проводят обыски, но я хочу заверить, что риск остается низким и наши обыски являются мерой предосторожности», — рассказал журналистам старший координатор национальных усилий по борьбе с терроризмом Дин Хейдон.

По словам замглавы полиции графства Уилтшир Пола Миллса, расследование дела об отравлении бывшего разведчика продлится несколько месяцев. Делом занимаются 250 следователей-специалистов по борьбе с терроризмом, а также эксперты из партнерских организаций. В частности, они заняты изучением 5 тысяч записей с камер видеонаблюдения, 1350 вещественных доказательств и множеством показаний свидетелей.

Скрипалей, как напоминает RT, нашли в бессознательном состоянии в английском городе Солсбери 4 марта. Великобритания утверждает, что к отравлению Скрипалей ядовитым веществом А234 причастна российская сторона. Помимо этого, она стала первой страной, которая выслала 23 российских дипломатов из-за происшествия. Москва полностью отрицает свою причастность к произошедшему и обещает ответить зеркальными мерами всем странам, кто решит выслать послов РФ.