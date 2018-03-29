В Зауралье учителям задерживали зарплату из-за судебных тяжб

Из-за арестованных счетов учителя не получали зарплату
40 работников системы образования Юргамышского района Курганской области не получали вовремя зарплату. Задолженность на сумму более миллиона рублей копилась с января по февраль 2018 года, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
После вмешательства надзорного органа все заработанное учителям выплатили. Для этого прокурором были направлены в суд заявления о выдаче судебных приказов о взыскании заработной платы. Все требования были удовлетворены.
Как уточнили «URA.RU» в отделе образования Юргамышского района, проблема возникла после того, как счет районного отдела образования был арестован из-за давнего спора с подрядчиком, возводившим детский сад.