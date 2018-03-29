Администрация города Среднеуральска в свердловской области озвучила свою версию случившейся 28 марта потасовки между помощником депутата местной думы Александром Чермениновым и заместителем начальника управления ЖКХ города Иваном Голосовым. Череменинов обвинил Голосова в том, что тот ударил его по лицу. Помощник депутата написал на него заявление в полицию. По версии чиновников, помощник депутата сам виноват, так как провоцировал конфликт.
«В период проведения работ бывший сотрудник МКУ „Административно-хозяйственное и информационное управление“ Черменинов А. Б. проявлял агрессивные действия к сотрудникам администрации, выражался нецензурной бранью, а также проник в опасную зону для проведения работ. Заместитель МКУ „Управления ЖКХ“ Голосов И. А. вышел из здания администрации и вывел Черменинова А. Б. из опасной зоны работ автовышки на безопасное расстояние. При этом Голосов И. А. не оказывал физического воздействия на Черменинова А. Б., не бил его, не угрожал», — сообщили «URA.RU» в администрации Среднеуральска.
Видео с камеры наблюдения администрации Среднеуральска
Ранее «URA.RU» рассказывало о том, что помощник депутата Александр Черменинов обвинил в избиении его чиновником Иваном Голосовым. По словам Черменинова, на здании администрации приспускали флаги по случаю траура по погибшим при пожаре в Кемерове. Зная, как должны проводиться подобные работы, Черменинов увидел, что, «во-первых, территория не была огорожена, под люлькой автовышки проходили дети. Во-вторых, в люльке находился не монтажник, а главный инженер МКУ ЖКХ Максим Ашмарин. Он был не пристегнут, без каски, и вообще он не имеет допуска к работам на высоте». В доказательство того, что опасная территория не была огорожена, Черменинов представил фотографию, на которой видно, что действительно под висящей люлькой автокрана проходят дети. По словам помощника депутата, на его замечания о нарушениях выбежал Голосов и ударил его по лицу. Черменинов обратился за медпомощью в травмпункт и написал на чиновника заявление в полицию.
Запись потасовки, которую сделал Александр Черменинов