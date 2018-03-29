Игорь Востриков, который потерял в результате трагедии в Кемерове троих детей, жену и сестру, получил доступ к записям камер видеонаблюдения в ТЦ «Зимняя вишня». В своем видеообращении, которое он опубликовал на своей странице «ВКонтакте», кемеровчанин рассказал, кто закрыл двери в один из кинозалов.
На кадрах Востриков утверждает, что изначально все двери в залы кинотеатра были открыты. Когда люди поняли, что произошел пожар, то стали выбегать из кинозалов. Зрители остались только там, где шел мультфильм. «Дети промедлили. Когда они добрались к выходу, в коридоре был густейший, абсолютно непроглядный дым. Какой-то мужчина принял решение запереть дверь, заложить щели и дожидаться спасателей, но спасатели туда не прибыли», — сказал автор видео. Он добавил, что сам мужчина, закрывший дверь, сумел спастись.
Помимо прочего, в видеообращении Востриков задал вопрос: почему при тушении пожара не задействовали вертолетную технику? Также ему непонятно, почему спасатели принялись тушить огонь спустя долгое время после возгорания.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня», унесший жизни 64 человек, произошел 25 марта. При этом погиб 41 ребенок. Число пострадавших увеличилось до 79, напоминает «URA.RU». После трагедии жители Кемерова потребовали отставки главы Кузбасса Амана Тулеева — он появился на месте происшествия только на следующий день, 26 марта. По информации «Национальной службы новостей», в Кремле решили не проводить показательную отставку Тулеева и отложили это на конец весны.