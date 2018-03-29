Число пострадавших в Кемерове увеличилось до 79 ‍

Количество пострадавших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове достигло 79 человек. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в экстренных службах.
Отмечается, что госпитализированы 12 человек. Амбулаторное лечение назначено 67 пострадавшим при пожаре. Ранее сообщалось о том, что 76 человек пострадали в «Зимней вишне», напоминает телеканал 360.
Пожар в четырехэтажном торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове вспыхнул 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. В результате трагедии 64 человека погибли, большинство из них — дети, уточняет «Федеральное агентство новостей».
Запустивший на youtube-канале фейк о трех сотнях погибших в Кемерове пранкер Евгений Вольнов объяснил вброс «сатисфакцией». Украинец заявил, что отомстил россиянам, грозившим «убивать хохлов».