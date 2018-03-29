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29 марта 2018
12:36  29 марта 2018 0

Число пострадавших в Кемерове увеличилось до 79 ‍

Жертв пожара становится все большеФОТО: «Подслушано Кемерово», «ВКонтакте»
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Количество пострадавших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове достигло 79 человек. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в экстренных службах.

Отмечается, что госпитализированы 12 человек. Амбулаторное лечение назначено 67 пострадавшим при пожаре. Ранее сообщалось о том, что 76 человек пострадали в «Зимней вишне», напоминает телеканал 360.

Пожар в четырехэтажном торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове вспыхнул 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. В результате трагедии 64 человека погибли, большинство из них — дети, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Запустивший на youtube-канале фейк о трех сотнях погибших в Кемерове пранкер Евгений Вольнов объяснил вброс «сатисфакцией». Украинец заявил, что отомстил россиянам, грозившим «убивать хохлов».

Наталья Михалева
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