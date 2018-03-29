Автоинспекторы ГИБДД Екатеринбурга поймали пьяным заместителя начальника УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области полковника Александра Юнусова, пытавшегося скрыться после ДТП. После задержания полицейский отказался от прохождения медицинского освидетельствования, рассказали «URA.RU» в правоохранительных органах.
Около двух часов ночи в районе объездной дороги водитель автомобиля «Ситроен» совершил ДТП с автомобилем «Тойота Лендкрузер», после чего скрылся с места происшествия. Водитель пострадавшего джипа не растерялся и бросился за сбежавшим нарушителем в погоню. Параллельно он сообщил об инциденте в ГИБДД.
«Экипажи были ориентированы на розыск автомобиля, который был замечен в Чкаловском районе Екатеринбурга. На требование инспектора остановиться водитель не отреагировал, была организована погоня, которая продолжалась около двух часов. Нарушителя удалось остановить лишь в районе Полевского тракта — один из экипажей сумел прижать к обочине его машину. За рулем автомобиля оказался заместитель главы ГИБДД Свердловской области Александр Юнусов. Он имел признаки алкогольного опьянения, от него пахло алкоголем. От прохождения медицинского освидетельствования Юнусов отказался», — сообщил «URA.RU» источник.
Редакция «URA.RU» связалась с начальником УГИБДД по Свердловской области Юрием Деминым. Однако он отказался от комментария, сославшись на то, что находится на больничном. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области пообещали прокомментировать этот инцидент позже.