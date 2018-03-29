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29 марта 2018
28 марта 2018
Главные новости Свердловской области
13:47  29 марта 2018 8

Гаишники после двухчасовой погони поймали пьяного замначальника УГИБДД по Свердловской области

Высокопоставленный гаишник два часа пытался скрыться от своих коллегСкрин: Вести.Урал

Автоинспекторы ГИБДД Екатеринбурга поймали пьяным заместителя начальника УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области полковника Александра Юнусова, пытавшегося скрыться после ДТП. После задержания полицейский отказался от прохождения медицинского освидетельствования, рассказали «URA.RU» в правоохранительных органах.

Около двух часов ночи в районе объездной дороги водитель автомобиля «Ситроен» совершил ДТП с автомобилем «Тойота Лендкрузер», после чего скрылся с места происшествия. Водитель пострадавшего джипа не растерялся и бросился за сбежавшим нарушителем в погоню. Параллельно он сообщил об инциденте в ГИБДД.

«Экипажи были ориентированы на розыск автомобиля, который был замечен в Чкаловском районе Екатеринбурга. На требование инспектора остановиться водитель не отреагировал, была организована погоня, которая продолжалась около двух часов. Нарушителя удалось остановить лишь в районе Полевского тракта — один из экипажей сумел прижать к обочине его машину. За рулем автомобиля оказался заместитель главы ГИБДД Свердловской области Александр Юнусов. Он имел признаки алкогольного опьянения, от него пахло алкоголем. От прохождения медицинского освидетельствования Юнусов отказался», — сообщил «URA.RU» источник.

Редакция «URA.RU» связалась с начальником УГИБДД по Свердловской области Юрием Деминым. Однако он отказался от комментария, сославшись на то, что находится на больничном. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области пообещали прокомментировать этот инцидент позже.

Александр Лукманов
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