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Главные новости Пермского края
14:54  29 марта 2018 0

Покупку полиграфа связали с кадровыми «чистками» в пермском правительстве

Министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев. Пермь, правительство пермского края, стул, табличка
Чиновники имеют полярные мнения по поводу детектора лжиФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермское правительство объяснило покупку полиграфического комплекса необходимостью борьбы с коррупцией, но сами сотрудники сомневаются в эффективности этой затеи своего руководства.

Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе правительства пермского края, детектор лжи ими приобретается для проведения оценочных мероприятий. Аппарат позволит оценить «сотрудников, у которых высок риск коррупции», заявили представители пресс-службы. Отмечается, что проверка будет проводиться исключительно на добровольной основе. Ранее проверок на полиграфе пермские чиновники не проходили. У некоторых это вызывает недоумение и непонимание.

Один из источников «URA.RU» в краевом правительстве назвал эту затею бесполезной. «Если речь идет о подозрении в коррупции, то этими вопросами все же занимаются правоохранители. А они приглашают пройти свои проверки на полиграфе. Если же речь идет о приеме на работу, то определить на детекторе лжи возможные коррупционные цели кандидата на должность фактически невозможно, так как он еще ничего не совершил», — объяснил свою позицию собеседник. Другой источник в правительстве предположил, что приобретение детектора лжи и дальнейшее его использование может быть связано с кадровыми «чистками» и элементом давления на сотрудников. Напомним, правительство Пермского края объявило аукцион по закупке полиграфического комплекса за 823 тысячи рублей.

Александр Соснин
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