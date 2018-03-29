В Зауралье оплачивают врачам ипотеку, чтобы те не уезжали

С начала марта 2018 года больше зауральских медиков смогут получат помощь от региона на приобретение жилья. Это стало возможно благодаря внесенным изменениям в региональную программу «Развитие здравоохранения до 2020 года», сообщает профильный департамент правительства.
С 1 марта 2018 года размер субсидии для медицинского работника, который приобрел или построил жилье на территории муниципальных образований Курганской области составляет 500 тысяч рублей. Ранее на такой размер субсидии могли рассчитывать только районные медицинские работники, а врачам Кургана и Шадринска полагалась субсидия, составляющая 20% от стоимости жилья, но не более 350 тысяч рублей.
На помощь могут рассчитывать медицинские работники не старше 35 лет, имеющие высшее медицинское образование, заключившие трудовой договор с медицинской организацией, подведомственной областному департаменту здравоохранения. После получения субсидии врач обязан не менее семи лет проработать в медицинских организациях, подведомственных Департаменту здравоохранения Курганской области на полную ставку.
В 2017 году в рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» субсидию на погашение ипотечного кредита получили восемь врачей. Пока Курганская область находится в списке аутсайдеров по обеспеченности населения медицинскими кадрами. Врачи предпочитают уезжать в соседние регионы из-за низкой зарплаты.