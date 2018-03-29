Силин ждет списки собирающихся поступать в УрГЭУ детей единороссов

Одним из главных событий прошедшего 29 марта заседания политсовета Свердловского регионального отделения «Единой России» стало неожиданное объявление ректора УрГЭУ Якова Силина. В конце заседания он неожиданно встал, чтобы публично заявить всем присутствующим: «В июне начинается прием документов в вузы, и я должен знать о всех ваших детях, внуках и племянниках заранее».
Присутствующие начали активно обсуждать, что значит заявление ректора. Многие пришли к выводу, что Яков Силин предложил помочь ближайшим родственникам партийцев с поступлением в его вуз. Однако сам Силин заявил корреспонденту «URA.RU», что его выступление истолковали неверно. По его словам, он лишь хотел донести до присутствующих, что в университете в ближайшее время пройдут дни открытых дверей, в которых могут принять участие дети партийцев и при желании получить любую информацию, необходимую для поступления в вуз.