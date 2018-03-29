Высший совет ЛДПР назначил временного исполняющего обязанности координатора ямальского отделения партии. Как и ожидалось, им стал заместитель координатора, избранный от Ямала депутат Тюменской областной думы Денис Садовников. Об этом «URA.RU» сообщили собственные источники.
Денис Садовников подтвердил агентству свое назначение и назвал его временной мерой. Окончательное решение, по его словам, пока не принято. Кандидатуру координатора должны одобрить на заседании высшего совета партии в ближайшее время, ориентировочно в первой половине апреля.
Бывший координатор партии ЛДПР Александр Голубенко, как уже сообщало агентство, сложил свои полномочия. Его отставку однопартийцы приняли на недавнем заседании регионального отделения.
Официально Голубенко решил уделить больше времени парламентской работе, поскольку является депутатом Заксобрания ЯНАО. Однако наблюдатели связывают его уход с результатами президентских выборов на Ямале. Кандидат от ЛДПР, вопреки ожиданиям и прогнозам политологов, проиграл борьбу за голоса ямальских избирателей представителю КПРФ, пусть даже уступив мизерные 0,02% (78 голосов).