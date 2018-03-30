В Госдуме рассказали о попытках США устроить «цветную революцию» в России

02:25 30 марта 2018 0

Спецслужбы США пытаются дестабилизировать ситуацию в России через соцсети, считают в Госдуме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

ЦРУ и Госдепартамент США пытаются устроить в России «цветную революцию», используя «грязный почерк», который был задействован ими 20 лет назад. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

«Американские спецслужбы демонстрируют свои старые привычки в новых условиях. ЦРУ и госдеп, пытаясь сейчас реализовать в нашей стране сценарий „цветной революции“, используют почерк, который уже был ими задействован на Кавказе в начале 1990-х годов», — приводит РИА «Новости» слова политика.

Тогда, по мнению Шхагошева, американцы пытались дестабилизировать ситуацию в РФ при помощи информационной и политической поддержки террористов в Чечне. А сейчас делают то же самое, только при помощи социальных сетей.