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30 марта 2018
29 марта 2018
02:25  30 марта 2018 0

В Госдуме рассказали о попытках США устроить «цветную революцию» в России

Хакер, IT (иллюстрации), компьютер, хакер, взлом, хакерство, компьютерная грамотность
Спецслужбы США пытаются дестабилизировать ситуацию в России через соцсети, считают в ГосдумеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

ЦРУ и Госдепартамент США пытаются устроить в России «цветную революцию», используя «грязный почерк», который был задействован ими 20 лет назад. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

«Американские спецслужбы демонстрируют свои старые привычки в новых условиях. ЦРУ и госдеп, пытаясь сейчас реализовать в нашей стране сценарий „цветной революции“, используют почерк, который уже был ими задействован на Кавказе в начале 1990-х годов», — приводит РИА «Новости» слова политика.

Тогда, по мнению Шхагошева, американцы пытались дестабилизировать ситуацию в РФ при помощи информационной и политической поддержки террористов в Чечне. А сейчас делают то же самое, только при помощи социальных сетей.

Сергей Демин
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