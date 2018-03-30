03:58 30 марта 2018 0

В интервью телеведущая призналась, что считает себя идеальной женщиной ФОТО: Ольга Бузова/Instagram

Телеведущая и певица Ольга Бузова снялась в откровенной фотосессии для популярного журнала Playboy, а также поделилась в интервью подробностями личной жизни.

В беседе с журналистами Бузова призналась, что считает себя идеальной женщиной и не может найти в себе ни одного недостатка. Кроме того, она сильно изменилась за последние десять лет, причем как внешне, так и внутренне, и теперь чувствует себя намного сильнее и умнее, приводит детали интервью портал StarHit.

Бузова украсила новый выпуск журнала Playboy ФОТО: woman.ru

В ответ на вопросы о личной жизни, артистка заявила, что сейчас находится в поиске настоящей любви, ценит порядочных и честных мужчин, которые не изменяют принципам и не предают друзей.

Себя, к слову, телеведущая считает преданным человеком, которым движет только любовь. Она призналась, что у нее не было интимной близости на протяжении двух лет, поскольку «любовь во всех проявлениях — это самое главное, что движет людьми и миром».

Напомним, на российском канале «ТНТ4» появится новое реалити-шоу «БузоваTV». Артистку признали «золотым контентом ТНТ» и поэтому ей дают возможность выстраивать сетку вещания на свое усмотрение. Теперь почти все эфирное время будет занято клипами певицы и передачами с ее участием.