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27 марта 2018
26 марта 2018
09:32  27 марта 2018 0

Бузова запускает собственный телеканал

Бузовой в телеэфире станет гораздо большеФото: Ольга Бузова, Instagram

На канале ТНТ4 появится новое реалити-шоу под названием «БузоваTV». Певицу и телеведущую признали «золотым контентом ТНТ», поэтому она сможет выстраивать сетку вещания телеканала по своему усмотрению. Практически все эфирное время будет занято клипами Ольги Бузовой, а также передачами с ее участием.

Так, на канале будут транслировать скандальное шоу «Дом-2», где звезда выступает в качестве ведущей, а также покажут все выпуски сериала «Бедные люди», где Бузова сыграла одну из главных ролей. Главой проекта, соответственно, станет сама теледива, пишет Vista News. Пост директора «БузоваTV» займет шоумен и экс-резидент «Comedy Club» Гаврил Гордеев, более известный под псевдонимом Гавр.

Ранее телеведущая запустила проект Olga Buzova Live, где рассказывает о своей закулисной жизни. По информации «URA.RU», в первом выпуске новоиспеченный блогер Бузова уже рассказала о своих отношениях с мужчинами.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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