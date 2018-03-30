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30 марта 2018
29 марта 2018
06:49  30 марта 2018 1

Сын российского миллиардера встречается с наркоманкой, которая едва не зарезала бывшего бойфренда

Молодые люди состоят в отношениях уже больше годаФОТО: Clemie Woodward/Facebook

Студентка Оксфорда Лавиния Вудворд, которая избежала тюремного приговора, после того как напала с ножом на своего экс-бойфренда, встречается с сыном российского миллиардера Филиппом Кагаловским. Пара состоит в отношениях уже больше года.

Девушка проживает со своим молодым человеком на Юго-Западе Лондона. Отец Филиппа — Константин Кагаловский — когда-то был вице-президентом нефтяной компании «ЮКОС», а также является близким другом известного миллиардера Романа Абрамовича. Константин тоже проживает в Лондоне и владеет недвижимостью в ряде крупных городов по всему миру, в том числе в Москве и Нью-Йорке. Их состояние оценивается в 1,2 миллиарда евро, пишет Life.

Скандал вокруг Вудворд разгорелся в декабре прошлого года. Девушка познакомилась с парнем Томасом в приложении для знакомств, но их первое свидание не удалось. Когда молодой человек пришел к Лавинии в гости, он обратил внимание на ее состояние и решил позвонить ее маме. По данным агентства, студентка пришла в ярость, когда узнала об этом и нанесла Томасу несколько ударов кухонным ножом.

Как данным других СМИ, в тот момент девушка находилась под действием наркотиков и нанесла парню один точный удар ножом в ногу.

Суд вынес девушке приостановленный приговор, согласно которому она останется на свободе, если в течение полутора лет не нарушит закон. В настоящее время Лавиния проходит курс реабилитации от наркотической и алкогольной зависимости.

Александр Черноскутов
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