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30 марта 2018
29 марта 2018
07:26  30 марта 2018 1

Минобороны РФ нашло способ призвать в армию негодных к службе по состоянию здоровья

Медкомиссия в Орджоникидзевском районном комиссариате. Екатеринбург, военкомат, призывная комиссия, медосмотр
Для больных переписали законодательство по их просьбеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

С 1 апреля в России стартует весенняя призывная кампания. В этот раз Минобороны планирует рекрутировать порядка трех тысяч человек из тех, кто ранее был признан негодным к службе по состоянию здоровья. Для этого переписали закон.

«Двадцать девятого декабря прошлого года президент Российской Федерации подписал федеральный закон № 444-ФЗ, в соответствии с которым эти граждане по достижении 27-летнего возраста могут после медицинского освидетельствования быть призванными на военную службу. Мы прогнозируем, что около трех тысяч таких молодых людей смогут исполнить свой воинский долг, а после увольнения воспользоваться всеми правами и социальными гарантиями, которые им предоставляет законодательство Российской Федерации», — заявил в интервью «Красной звезде» начальник главного организационно-мобилизационного управления генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский.

Как пояснил собеседник издания, сделано это было по инициативе самих призывников и в связи с большим количеством поступающих от них заявлений о повторном прохождении медкомиссии.

Вместе с тем Бурдинский отметил, что с каждым годом общее количество призываемых на службу граждан сокращается. Так, в эту кампанию планируется рекрутировать 128 тысяч человек, в то время как год назад было принято 142 тысячи новобранцев.

Тем временем в Госдуме РФ в настоящее время обсуждают еще одно возможное изменение законодательства. Депутат Андрей Красов предложил упростить военкоматам условия вручения повесток. Если его инициатива будет одобрена, призывники сами должны будут являться за повестками. В крайнем случае повестку можно будет отправить заказным письмом, напоминает «Национальная служба новостей».

Игорь Чукреев
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