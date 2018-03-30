Минобороны РФ нашло способ призвать в армию негодных к службе по состоянию здоровья

07:26 30 марта 2018 1

Для больных переписали законодательство по их просьбе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С 1 апреля в России стартует весенняя призывная кампания. В этот раз Минобороны планирует рекрутировать порядка трех тысяч человек из тех, кто ранее был признан негодным к службе по состоянию здоровья. Для этого переписали закон.

«Двадцать девятого декабря прошлого года президент Российской Федерации подписал федеральный закон № 444-ФЗ, в соответствии с которым эти граждане по достижении 27-летнего возраста могут после медицинского освидетельствования быть призванными на военную службу. Мы прогнозируем, что около трех тысяч таких молодых людей смогут исполнить свой воинский долг, а после увольнения воспользоваться всеми правами и социальными гарантиями, которые им предоставляет законодательство Российской Федерации», — заявил в интервью «Красной звезде» начальник главного организационно-мобилизационного управления генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский.

Как пояснил собеседник издания, сделано это было по инициативе самих призывников и в связи с большим количеством поступающих от них заявлений о повторном прохождении медкомиссии.

Вместе с тем Бурдинский отметил, что с каждым годом общее количество призываемых на службу граждан сокращается. Так, в эту кампанию планируется рекрутировать 128 тысяч человек, в то время как год назад было принято 142 тысячи новобранцев.

Тем временем в Госдуме РФ в настоящее время обсуждают еще одно возможное изменение законодательства. Депутат Андрей Красов предложил упростить военкоматам условия вручения повесток. Если его инициатива будет одобрена, призывники сами должны будут являться за повестками. В крайнем случае повестку можно будет отправить заказным письмом, напоминает «Национальная служба новостей».