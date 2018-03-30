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30 марта 2018
29 марта 2018
07:44  30 марта 2018 0

Белый дом обвинил Россию в ухудшении отношений с США

США, комета,метеор,сирия, вашингтон, флаг сша, Капитолий, достопримечательности сша
Американские представители пообещай подготовить ответные мерыФото: depositphotos.com © URA.RU
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Дипломатический скандал: обострение отношений России и США
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Российская Федерация еще больше ухудшает отношения со Штатами своим решением о высылке 60 американских дипломатов. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, Америка не оставит это без внимания и подготовит ответные меры.

«Выдворение незадекларированных российских разведчиков Соединенными Штатами и еще более чем двумя десятками стран-партнеров и союзников по НАТО на этой неделе было адекватным ответом на атаку России на земле Соединенного Королевства», — заявили в Белом доме. В свою очередь, официальный представитель Госдепартамента США Хизей Нойерт отметила, что для высылки американских дипломатов нет «законных юридических оснований», пишет РБК. Она объяснила, что российских дипработников США выдворили только из-за того, что Москва обвиняется в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Нойерт подчеркнула, что Россия нарушила своими действиями конвенцию по химическому оружию. «Запомните, это первый случай, когда боевое нервно-паралитическое вещество „Новичок“ было использовано вне войны против наших союзников», — уточнила официальный представитель Госдепартамент США.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва объявила персонами нон грата 60 американских дипломатов, напоминает «Федеральное агентство новостей». Кроме того, МИД РФ уведомил Вашингтон о закрытии генконсульства США в Санкт-Петербурге.

Иван Шестак
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