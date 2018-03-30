Экс-директора «Уральских пельменей» подозревают в краже 173 миллионов у бывших коллег

09:16 30 марта 2018 0

Сергею Нетиевскому грозит до 10 лет лишения свободы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской возбудило уголовное дело по ч.2 ст. 201 УК РФ в отношении экс-директора творческого объединения «Уральские пельмени» Сергея Нетиевского. Его обвиняют в получении выгод для себя с использованием своих полномочий и вопреки законным интересам организации. Сумма ущерба — 173 миллиона рублей.

Заявителем по делу стали нынешний гендиректор и участники «Уральских пельменей», которые предоставили материалы проверки, подтверждающие состав преступления. Бывшие коллеги обвинили Нетиевского в том, что он в период с июля 2012 по октябрь 2015 года, используя полномочия, создавал компании, от лица которых заключал договоры с ЗАО «СТС». Большую часть от вырученных денег он утаивал от творческого коллектива.

«Дело возбуждено. Нетиевский является подозреваемым. Проводится предварительное расследование. У нас задача только одна — это восстановление справедливости и привлечение виновного лица к уголовной ответственности в рамках действующего законодательства», — пояснил в разговоре с «URA.RU» адвокат творческого объединения «Уральские пельмени» Евгений Корчаго. По его словам, материалы по делу, в том числе финансовые документы, а также бумаги, которые готовил сам Нетиевский, когда руководил коллективом, переданы следователю вместе с заявлением. Директор творческого объединения Евгений Орлов на звонок корреспондента агентства не ответил.

В свою очередь, Сергей Нетиевский рассказал «URA.RU», что такая информация до него доходила. Однако он не подтвердил, идет ли речь именно об уголовном деле. По его словам, в настоящий момент юристы готовят официальный комментарий. В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области пообещали прокомментировать этот конфликт позже.

Если вина Нетиевского подтвердится, ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Ранее бывший директор творческого объединения «Уральские пельмени» добился признания недействительным лицензионного договора ООО «Идея Фикс Медиа» и ООО «Уральские пельмени продакшн». Согласно нему, были переданы права на старые выпуски юмористического выпуски, которые затем были перепроданы телеканалу «СТС».