Утром 30 марта произошел пожар в Нижнетагильском технологическом институте — филиале Уральского федерального университета. Возгорание началось в одном из помещений, на первом этаже четырехэтажного здания вуза на улице Красногвардейской, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
В здании сработала автоматическая пожарная сигнализация, после чего на место прибыли сотрудники МЧС. До прибытия спасателей сотрудники института эвакуировали 72 человека, в том числе 58 студентов. В результате пожара пострадавших нет, площадь распространения огня составила 20 квадратных метров. Ликвидировать возгорание удалось в течение 22-х минут, сообщили в ведомстве. В настоящее время устанавливается причина пожара.
Напомним, 25 марта в Кемерово произошел крупный пожар, унесший жизни 64 человек, 41 из них были дети. Возгорание случилось в торговом центре «Зимняя вишня», там не сработала противопожарная сигнализация. Люди потеряли много времени до того, как поняли, что произошло ЧП — за это время здание заполнил густой дым. В связи с трагедией в Кемерове в России был объявлен национальный траур.