Знаменитый ресторан «Факел» после реконструкции и ребрендинга в пятницу, 30 марта, снова открыл двери для клиентов. Теперь он называется Panorama. Впервые с момента его открытия там сделали капитальный ремонт, сменили интерьер и обновили меню.
Цены в заведении соответствуют статусу, но в целом не выше средних для ямальских ресторанов. Рестораторы обещали средний чек около полутора тысяч рублей. Меню составили классическое европейское с добавлением национальной кухни. Например, в ресторане можно будет отведать спагетти с ряпушкой, бифштекс из оленины или уху из муксуна.
Ресторан на мосту «Факел» является важной достопримечательностью и брендом ямальской столицы. Посещение этого заведения входит в обязательную программу всех туристов. Ресторан подвешен над мостом на высоте более 70 метров. У него стеклянные стены, и из него открывается красивый вид на ямальскую столицу.
Ресторан, напомним, находится в собственности администрации Салехарда. Его сдают в аренду разным рестораторам. В последние годы он открывался и закрывался несколько раз. Последний арендатор не смог завлечь клиентов.
Теперь возродить ресторан-бренд пробует АО «Салехардобщепит». Компания работает в ресторанном бизнесе на Ямале уже давно. Ранее она руководила ресторанами «Бирлайн» и «Охота» в Салехарде. Изначально компания была муниципальным предприятием, но позже акционировалась. Одним из акционеров по-прежнему является администрация ямальской столицы.