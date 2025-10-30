Ямальские школьники начали стажировку в Сербии

Сербские школьники посетят Россию, в том числе Ямал (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пятнадцать учеников дипломатического класса школы №12 в Ноябрьске (ЯНАО) начали языковую стажировку в Сербии. Занятия российских школьников пройдут в городе Алексинац Нишавского округа, после чего программа стажировки продолжится на Ямале, сообщают окружные власти. Поездка стала возможной благодаря соглашению о сотрудничестве между двумя городами.

Из ЯНАО в Сербию отправились 15 школьников Фото: Евгения Титовская

«Поездка учеников дипломатического класса, открытого в сентябре прошлого года, из школы №12 Ноябрьска началась в столице Сербии — Белграде. Ребят ждут экскурсии по историческому центру, деловые встречи в Посольстве Российской Федерации, Русском Доме и Белградском университете», — говорится в релизе окружного правительства.

По данным ведомства, поездка стала возможной благодаря соглашению о сотрудничестве между Ноябрьском и Алексинацем, подписанному в 2024 году. В Алексинаце школьники познакомятся с работой местной гимназии, в которой более 80 лет преподается русский язык. Уроки по физике, биологии, информатике и литературе для обеих сторон проведут педагоги из России и Сербии совместно. Также предусмотрены поездки по югу страны, где ребята побывают в Липоваце, Крушеваце и Сокобане.

Продолжение после рекламы

На обратном пути в Россию школьники из Ноябрьска отправятся в сопровождении 15 сербских гимназистов, которые по встречному обмену приедут на Ямал. Гости познакомятся с Москвой, затем продолжат знакомство с российскими сверстниками. Для них подготовлены образовательные мастер-классы, спортивные мероприятия, экскурсии по природно-этнографическому комплексу, посещение газового месторождения и встреча с главой города Алексеем Романовым.