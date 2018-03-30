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Главные новости Челябинской области
13:52  30 марта 2018 1

На Южном Урале сирота семь лет билась за положенное по закону жилье, а ей предлагали наркопритон. ФОТО

Рабочий визит заместителя председателя Правительства Российской Федерации в Дегтярск. Свердловская область, жилье, недвижимость, новое жилье, новоселье, ключи от квартир
К моменту решения проблемы Наталье Г. исполнился 31 годФото: Анна Майорова © URA.RU

Центральный суд Челябинска обязал чиновников города предоставить достойное жилье сироте. Дом, куда определили Наталью Г. в 2011 году после детдома, оказался наркопритоном. Однако в течение семи лет администрация столицы Южного Урала отказывала девушке в квартире, ссылаясь на то, что в разрушенном доме можно жить.

Начиная с 2011 года, после выпуска из приюта, Наталья Г. обращалась в администрацию Челябинска с заявлением о создании межведомственной комиссии для обследования выделенного ей жилья, но это результатов не дало. Девушка обратилась за помощью к Маргарите Павловой, на тот момент уполномоченному по правам ребенка.

Комиссия омбудсмена признала жилье непригодным
сайт уполномоченного по правам человека в Челябинской области

Омбудсмен организовал комиссию, которая, обследовав жилье Натальи Г., сделало вывод: «На основании изложенного считаем, что заявитель нуждается в получении жилого помещения вне очереди». Павлова отметила, что, судя по разбросанным бутылкам и аккуратно сложенным шприцам, избушку использовали в качестве наркопритона. После обращения в прокуратуру надзорное ведомство направило в суд иск. Администрация Челябинска обязалась провести собственную межведомственную комиссию. На том же судебном процессе представитель горадминистрации утверждал, что в выделенном Наталье доме жить можно.

Спустя три года, в марте 2014-го, глава Челябинска на основании заключения межведомственной комиссии признал закрепленное за сиротой жилье непригодным к проживанию. Но к этому времени изменилось законодательство и Наталье Г. с помощью омбудсмена снова пришлось собирать документы для внесения ее в список тех, кому полагалось жилье. Однако в квартире ей опять отказали.

Для решения проблемы Натальи Г. потребовалось 7 лет
сайт уполномоченного по правам человека в Челябинской области

«Все это время юристы аппарата уполномоченных помогали Наталье. У нее сложилась взрослая жизнь — она создала семью, завела детей. Мы были уверены: закон на стороне сироты», — отметила Маргарита Павлова. Она добавила, что им снова пришлось обращаться в суд.

В конце февраля Центральный суд Челябинска принял решение включить сироту в список нуждающихся в жилье, а администрацию города обязал предоставить его. К моменту выхода из ситуации Наталье Г. исполнился 31 год.

Ранее в Челябинской области более двух тысяч детей из детских домов Южного Урала обрели семьи в 2017 году, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Иван Шестак
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