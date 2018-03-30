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Главные новости Югры
14:15  30 марта 2018 0

Полиция ХМАО составила список самых нелепых преступлений в регионе за год. ФОТО, ВИДЕО.

Папа украл ростовую куклу ради сынаФото: пресс-службы УМВД РФ по ХМАО

В преддверии Дня смеха югорские полицейские составили подборку самых нелепых преступлений в регионе за год. Злоумышленники теряли на месте преступления зубные протезы, похищали ростовых кукол и пытались заводить автомобили без аккумулятора. Всего набралось пять эпизодов, заставивших полицейских рассмеяться в этом году.

Одной из самых смешных стала история с похищением ростовой куклы в виде колбасы, использовавшейся в рекламной акции в магазине мясной продукции. Как выяснилось, посетитель решил утащить костюм, чтобы сделать подарок своему трехлетнему ребенку.

Фото: пресс-службы УМВД РФ по ХМАО

В другой раз сотрудникам полиции пришлось искать похитителя садовой техники по зубам — тот потерял на месте преступления протез. Нашли вора по справке об освобождении, которую он также выронил, неся украденное.

На третьем месте двое автоугонщиков из Нягани, которые пытались похитить автомобиль «Ока». Тот никак не заводился, поэтому они решили толкать его, и через полтора километра их задержали. Как потом выяснилось, водитель машины предусмотрительно хранил аккумулятор дома.

На четвертом месте «ценитель прекрасного», похитивший из подъезда чужого дома два горшка с цветами. Он долго выбирал, какие именно ему больше всего нравятся, весь процесс его раздумий подробно зафиксировала видеокамера. При задержании мужчина заявил, что хотел сделать приятное своим родным.

Фото: пресс-службы УМВД РФ по ХМАО

Наконец, житель Советского района очень просто подошел к ремонту своей «Лады», которой требовалась замена двери. Он нашел в соседнем дворе машину той же марки и расцветки, перегнал ее и снял все, что ему было нужно.

Завершается список историей про заявление от обеспокоенных жильцов одного из домов, пожаловавшихся на соседей. По их словам, те купили видеокамеру и теперь снимают их «из-под плинтуса». Чем закончилось дело, не уточняется.

Игорь Чукреев
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