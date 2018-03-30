СК: Кемеровский торговый центр возвели без разрешения на строительство

14:14 30 марта 2018 3

По количеству жертв пожар признали одним из крупнейших за последние 100 лет Фото: группа «Инцидент Кемерово», «ВКонтакте»

Торговый центр «Зимняя вишня» в Кемерово, при пожаре в котором погибли 64 человека, возвели самовольно, без разрешения на строительство. Информация об этом появилась на официальном сайте СК России.

В связи с этим следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника Инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой и произвели задержание. Ее заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями. Также Комкову проверят на коррупционную составляющую.

«По версии следствия, она не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведённого здания торгово-развлекательного комплекса „Зимняя вишня“ в городе Кемерово без разрешения на строительство, что повлекло гибель посетителей торгового центра», — следует из сообщения ведомства.

В администрации Кемерова проводятся следственные действия по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», который произошел 25 марта. По информации ФБА «Экономика сегодня», сейчас следователи проясняют ситуацию с действиями чиновников, которые имели полномочия на выдачу разрешения на введение здания в эксплуатацию. Как уже сообщала «Русская планета», в числе задержанных Юлия Богданова, гендиректор компании, которой принадлежал торговый центр. Она же отвечала за пожарную безопасность здания, но не предпринимала мер по устранению имевшихся недостатков, несмотря на неоднократные уведомления о проблемах с пожаробезопасностью.