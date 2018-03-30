Кобзон на юбилее у Винокура покрыл матом телевизионщиков

14:59 30 марта 2018 0

У артиста требовали подпись Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Советский и российский эстрадный певец Иосиф Кобзон шокировал своим поведением на концерте по случаю 70-летия Владимира Винокура. На мероприятии он исполнил песню «Еще, еще, еще». А за кулисами артист обложил матом администратора мероприятия.

После выступления к певцам подошла девушка, которая занималась документами: все артисты должны были подписать бумаги об авторских правах и использовании изображения в телетрансляции, так как этот концерт должен транслироваться в эфире «Первого канала». Девушка попросила: «Иосиф Давыдович, подпишите, пожалуйста», на что артист неожиданно крикнул: «Да пошла она на ***!». И оттолкнул администратора. Об этом пишет портал «Дни.ру». «Иосиф Давыдович, я Вас очень прошу!» — просила девушка, но исполнитель песен не остановился и не признался в причинах недовольства.

Ранее Кобзон покинул экспертный совет и коллегию министерства культуры. «Я считаю, что мне быть пассажиром в этой телеге было бы стыдно в свои 80 лет», — цитирует «Федеральное агентство новостей» общественно-музыкального деятеля.