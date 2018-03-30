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30 марта 2018
29 марта 2018
Главные новости Свердловской области
17:23  30 марта 2018 0

Уральский ресторатор заявил, что у него украли 50 кг пельменей. Но никто ему не верит

Клипарт, мошенник, вор, взломщик, грабитель, мародер, воровство
Вместо наличных грабители прихватили товарФото: depositphotos.com © URA.RU

В центре Екатеринбурга произошло загадочное ограбление ресторана «Замес», принадлежащего уральскому ресторатору Владимиру Олькиницкому. Владелец заведения рассказал, что трое неизвестных в масках якобы пришли в заведение поздним вечером, и, не обнаружив в кассе наличных, прихватили с собой 50 кг замороженных пельменей.

Ограбление, по словам ресторатора, произошло около 22:00 в четверг, 29 марта. «Денег в кассе на тот момент уже не было, выручку инкассировали. Девочки-сотрудницы испугались, отдали замороженные пельмени. На момент ограбления в зале не было посетителей», — пояснил Олькиницкий в беседе с «Моментами». По его словам, в результате инцидента никто не пострадал. Сейчас «Замес» работает в привычном режиме.

В сообщении, опубликованном на официальной странице «Замеса» в Facebook, утверждается, что по факту ограбления правоохранительными органами ведется расследование. Это стало большой неожиданностью для пресс-службы УМВД Екатеринбурга. Официальный представитель ведомства Евгений Крюков в беседе с «URA.RU» отметил, что информация об инциденте в «Замесе» действительно проверяется, однако никаких заявлений от владельцев «Замеса» не поступало. «Может быть, у них там в пельменной есть какие-то свои следователи, которые ведут там расследование?» — предположил Крюков.

В то, что ограбление действительно было, не поверили и пользователи соцсетей, которые заподозрили, что история с украденными пельменями — не что иное, как грамотный пиар-ход. «Первое апреля вроде послезавтра», «Где пруфы, Билли?», «Если это правда, то кризис в стране», — пишут в комментариях. Как бы то ни было, даже если пельмени действительно украли, история стремительно разошлась по СМИ, и ее уже оценивают как удачный «вирус». «Рекламы получили на большую сумму, чем себестоимость 50 кг пельменей», — поддержал Олькиницкого владелец InTouch Cocktail Bar Артем Дударенко.

Связаться с владельцем «Замеса» к моменту публикации новости не удалось. Номер телефона Владимира Олькиницкого оказался недоступен, на сообщение в Facebook ответа также не поступило.

Сергей Макеев
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