С тела жертвы пожара в Кемерово украли золотую цепочку, по которой ее можно было опознать

19:03 30 марта 2018 0

Анфиса Кляйн погибла при пожаре в Кемерово Фото: Анфиса Кляйн, «Одноклассники»

Родственники одной из жертв трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово заявили, что с ее тела была украдена золотая цепочка. Именно по ней женщину изначально удалось опознать.

Найти и опознать Анфису Кляйн, погибшую при страшном пожаре, смог ее знакомый — сотрудник МЧС Олег Пупов, сообщает телеграм-канал Mash. Сделать это ему удалось благодаря золотой цепочке с кулоном, который был на шее женщины в день гибели. После этого Пупов позвонил родным Анфисы и сообщил им о случившемся. Когда на следующий день муж и сестра погибшей приехали в морг на опознание, ни на одном из тел цепочки с кулоном не было. Заявлять в полицию семья пока не стала. В результате тело Анфисы Кляйн так и остается неопознанным.

Между тем Игорь Востриков, потерявший всю семью в «Зимней вишне», рассказал, что его пытаются лишить всех воспоминаний о ней. Хакеры взломали его страницы в соцсетях и начали удалять фотографии его родных. «Люди, остановитесь, пожалуйста, что вы делаете вообще?» — задается вопросом Востриков, не понимая, кому могло это понадобиться.