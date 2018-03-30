Хакеры взломали в соцсетях личные страницы Игоря Вострикова, который потерял всю семью в сгоревшем кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Его пытаются лишить всех воспоминаний о жене и детях.
«Залезли как-то в наши телефоны и удаляют фотографии. До этого взломали „ВКонтакте“ моей жены. Там все почистили, оставили фотографии такие простые. Я не вел свою страничку, репостил из Instagram. Я в шоке, если честно. Я не знаю, кто этим делом вообще занимается. Люди остановитесь, пожалуйста, что вы делаете вообще?» — цитирует Игоря Вострикова «Дни.ру». По словам пострадавшего, недоброжелатели взломали все его аккаунты в соцсетях. Кроме того, фотографии были удалены и с его телефона. «Зачищены» и аккаунты мамы Игоря.
Пожар в «Зимней вишне» произошел в выходные. Погибли 64 человека, 41 из них дети. Игорь Востриков потерял в результате трагедии всю семью: жену, трех детей и сестру.