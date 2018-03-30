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30 марта 2018
10:00  30 марта 2018 1

У Игоря Вострикова, потерявшего в «Зимней вишне» всю семью, украли самое ценное. ВИДЕО

Акция памяти погибших при пожаре в Кемерове в ТЦ
Неизвестные похитили все фотографии погибших детейФото: Наталья Чернохатова © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
все новости сюжета

Хакеры взломали в соцсетях личные страницы Игоря Вострикова, который потерял всю семью в сгоревшем кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Его пытаются лишить всех воспоминаний о жене и детях.

«Залезли как-то в наши телефоны и удаляют фотографии. До этого взломали „ВКонтакте“ моей жены. Там все почистили, оставили фотографии такие простые. Я не вел свою страничку, репостил из Instagram. Я в шоке, если честно. Я не знаю, кто этим делом вообще занимается. Люди остановитесь, пожалуйста, что вы делаете вообще?» — цитирует Игоря Вострикова «Дни.ру». По словам пострадавшего, недоброжелатели взломали все его аккаунты в соцсетях. Кроме того, фотографии были удалены и с его телефона. «Зачищены» и аккаунты мамы Игоря.

Пожар в «Зимней вишне» произошел в выходные. Погибли 64 человека, 41 из них дети. Игорь Востриков потерял в результате трагедии всю семью: жену, трех детей и сестру.

Игорь Чукреев
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