19:43 30 марта 2018 0

Тактарову не дали провести первенство ММА Челябинской области Фото: Instagram Олега Тактарова

Известному российскому киноактеру Олегу Тактарову не дали провести первенство ММА Челябинской области. Турнир должен был состояться 31 марта, в субботу, в ТРК «Гагарин парк» в Челябинске. Тактаров записал видео, на котором высказал претензии региональному министру спорта Леониду Одеру.

Выяснилось, что проведение турнира, инициированного Тактаровым, незаконно. Заявку подавала общероссийская общественная организация «Союз смешанных боевых единоборств „ММА“ России». Между тем на Южном Урале есть аккредитованная региональным минспорта областная общественная организация «Федерации смешанное боевое единоборство (ММА)». Согласовывать такие турниры надо с ней, но организаторы мероприятия в «Гагарин Парк» эту процедуру соблюдать не стали. Об этом говорится в информационном письме, подписанном министром спорта региона Леонидом Одером от 22 марта. Заявление в министерство подали представители недавно созданного регионального отделения Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией. В итоге турнир не состоится, а Тактаров выложил на своей странице в Instagram видео.

«Друзья, я хочу поздравить министерство спорта Челябинской области во главе с Л.Я. Одер с тем, что он победил спорт. Поздравляю!» — говорит актер. И зачитал новость о том, что федеральный проект по борьбе с коррупцией «одержал очередную победу над организаторами незаконных турниров». В нем говорится, что получен ответ из минспорта Челябинской области, «запретившего этот беспредел». «Я вас всех поздравляю, челябинцы. Молодцы! Можно, конечно, чем-то другим заняться. Например, стадионы проверить на соблюдение пожарной безопасности. Или просто воспитывать детей. Но есть гораздо более важные вещи. Например, бороться с нами», — говорит Олег Тактаров.

Министр физической культуры и спорта Южного Урала Леонид Одер подтвердил «URA.RU», что проведение турнира не является законным, так как соревнования не включены в календарный план и заявка подана от не аккредитованной при Минспорта РФ организации. Отметим, что «Союз смешанных боевых единоборств „ММА“ России» зарегистрирован при министерстве юстиции, но не имеет аккредитации на проведение спортивных турниров.

Олег Тактаров — чемпион мира по смешанным боевым искусствам и призер ряда спортивных турниров и соревнований. Выступал под псевдонимом «Русский медведь». Снялся в ряде американских и российских фильмов. Особую известность получил после сериала «Охота на изюбря» за роль Виктора Свинягина (Витя Камаз) и роль Вовчика в фильме «Generation П». В феврале 2017 года отказался от предложения сняться в голливудском фильме в роли русского сепаратиста. В январе 2018 года подверг резкой критике МОК России.