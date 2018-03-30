21:14 30 марта 2018 0

ТРЦ стал могилой для 64 человек ФОТО: «Типичный Кемерово», «ВКонтакте»

Выпрыгнувшему из окна ТРЦ «Зимняя вишня» 11-летнему мальчику врачи сообщили о смерти близких. Пожар унес жизни его родителей и младшей сестры 25 марта, но сказали парню об этом только сейчас.

Как пояснила журналистам главный подростковый психиатр Москвы Анна Портнова, которая сейчас работает на месте трагедии, мальчик получил серьезные травмы, когда отец, пытаясь спасти ребенка, вытолкнул его в окно. После падения с четвертого этажа мальчик попал в тяжелом состоянии в больницу. Он пришел в себя 28 марта, но до сегодняшнего дня врачи и родственники не могли сообщить ребенку страшную правду, они не могли найти подходящих слов. По словам Портновой, на известие мальчик отреагировал, как и должен был отреагировать ребенок — он плакал. При этом мальчик не замкнулся в себе, стал спрашивать о будущем, в том числе где будет жить. Опекуном мальчика станет одна из трех оставшихся у мальчика бабушек, пишет Nation News.

Напомним, пожар в торгово- развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В огне погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Многие из них заживо сгорели в запертом кинозале. Позднее выяснилось, что в здании была отключена пожарная сигнализация. СК завел уголовные дела. Отвечавшая за безопасность ТРЦ охранная фирма самоликвидировалась. У нее отобрали лицензию, уточняет RT.