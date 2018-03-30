{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Звезда YouTube рассказал "URA.RU", сколько на самом деле заработал на слухах о сотнях жертв в Кемерове
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,26
Динамика за 2 недели
Евро 70,56
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
30 марта 2018
21:14  30 марта 2018 0

Выживший после кемеровского пожара мальчик узнал, что его родители и сестра заживо сгорели. ВИДЕО

ТРЦ стал могилой для 64 человекФОТО: «Типичный Кемерово», «ВКонтакте»
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
все новости сюжета

Выпрыгнувшему из окна ТРЦ «Зимняя вишня» 11-летнему мальчику врачи сообщили о смерти близких. Пожар унес жизни его родителей и младшей сестры 25 марта, но сказали парню об этом только сейчас.

Как пояснила журналистам главный подростковый психиатр Москвы Анна Портнова, которая сейчас работает на месте трагедии, мальчик получил серьезные травмы, когда отец, пытаясь спасти ребенка, вытолкнул его в окно. После падения с четвертого этажа мальчик попал в тяжелом состоянии в больницу. Он пришел в себя 28 марта, но до сегодняшнего дня врачи и родственники не могли сообщить ребенку страшную правду, они не могли найти подходящих слов. По словам Портновой, на известие мальчик отреагировал, как и должен был отреагировать ребенок — он плакал. При этом мальчик не замкнулся в себе, стал спрашивать о будущем, в том числе где будет жить. Опекуном мальчика станет одна из трех оставшихся у мальчика бабушек, пишет Nation News.

Напомним, пожар в торгово- развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В огне погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Многие из них заживо сгорели в запертом кинозале. Позднее выяснилось, что в здании была отключена пожарная сигнализация. СК завел уголовные дела. Отвечавшая за безопасность ТРЦ охранная фирма самоликвидировалась. У нее отобрали лицензию, уточняет RT.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров