Уральский исследователь объяснил гибель группы Дятлова операцией подразделения КГБ

03:48 31 марта 2018 0

Роковым для туристов могло стать присутствие в группе бывшего разведчика Семена Золотарева Фото: Валентин Дегтерев

Туристы спортклуба Уральского политехнического института (УПИ) могли быть уничтожены спецподразделением Комитета госбезопасности (КГБ) СССР. Об этом сообщил интернет-исследователь из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев.

В соответствии с выдвинутой им версией, которой он поделился с «URA.RU», поводом к расправе зимой 1959 года стало присутствие в группе Игоря Дятлова Семена Золотарева — человека, биография которого вызывает множество загадок. В частности, ранее неоднократно упоминалось о том, что в годы войны тот, скорее всего, проходил службу в советской разведке и выполнял задания за линией фронта.

Последнее обстоятельство Валентин Дегтерев рассматривает более подробно. Так, 30 января 1959 года, один из заключенных Ивдельлага, ранее осужденный к 15 годам лагерей за измену Родине и переход на стороны врага, якобы дал показания о том, что несколькими днями ранее встретил в поселке Вижай мужчину, вместе с которым в 1944 бежал от немцев, чтобы сдаться наступающим частям Красной Армии.

На основании показаний заключенного органы госбезопасности быстро сделали выводы о том, что в районе под видом туристов может действовать диверсионная группа, состоящая из диверсантов, подготовленных немцами в годы Великой Отечественной войны. «Логично представить, что получив информацию о том, что с группой Игоря Дятлова идет возможный немецкий диверсант, а так же два инженера-ядерщика, КГБ начал действовать моментально, — сообщает исследователь. — Особо проверять времени не было. Поэтому группу Дятлова просто забили прикладами на склоне заснеженной горы. Все остальные действия были предприняты с целью снять с себя подозрения».

Среди прочих предметов в квартире Золотарева якобы была найдена его фотография в форме фельдфебеля вермахта Фото: Валентин Дегтерев, открытые источники

Семен Золотарев действительно мог переходить через линию фронта в 1944 году, сообщает исследователь. А поскольку вся биография разведчика состоит из «легенд», отсюда и несостыковки в мелочах. Например, в документах Золотарева указано, что он служил в составе 1570 отдельного саперного батальона с октября 1941 года. В то же время исследователи ранее выяснили, что данная часть была сформирована лишь в апреле 1942 года и была практически полностью уничтожена летом 1942 года под Харьковом. Сам Золотарев часто представлялся Сашей, хотя по документам был Семеном. В анкете он указывает, что свободно владеет польским, украинским и белорусским языками, а также знает немецкий. Кроме того, ранее были опубликованы якобы подлинные документы, указывающие на то, что он действительно мог выполнять задание немецком тылу. В частности, при осмотре места жительства Золотарева среди прочих предметов в тайнике была обнаружена его фотография 6×9 в форме фельдфебеля вермахта.

Напомним, группа туристов из девяти человек погибла в начале февраля 1959 года на склоне горы Отортен при загадочных обстоятельствах. Как писало «URA.RU», ранее высказывались разные версии о причинах трагедии, в том числе мистические. Место гибели туристов в их память получило название «перевал Дятлова».