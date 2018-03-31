06:55 31 марта 2018 0

Артистка утверждает, что пришло больше 2 тыс. зрителей, хотя зал рассчитан всего на 1,5 тыс. Фото: Instagram

В Екатеринбурге состоялся концерт популярной певицы Ольги Бузовой. Как отметили посетители мероприятия, зал был явно рассчитан на меньшее число посетителей, а некоторые даже подрались за лучшие места.

«Мои люди всегда со мной, — написала Ольга на своей страничке в Instagram. — Сегодня Вас было больше двух тысяч человек, и sold out за месяц до концерта. Екатеринбург я люблю вас».

Правда, незадолго до концерта сама артистка в сториз Instagram сообщала, что зал, в котором пройдет концерт, рассчитан на 1,5 тыс. мест. Возможно, именно это стало причиной драки, о которой ранее сообщало «URA.RU».

При этом, как сообщают «Моменты», сами сотрудники «Телеклуба» (площадки, где проходил концерт), отмечали: немногим удается собрать зал на две тысячи. Впрочем, переполненный зал не привел к давке: на последних хитах зрители уже начали покидать мероприятие. Единственным неудобством стала пробка, образовавшаяся на улице.