20:47 30 марта 2018 0

Потасовку пришлось останавливать охране (фото архивное) Фото: Eli Duke/Flickr

Уральские поклонницы певицы Ольги Бузовой устроили драку на ее долгожданном концерте в «Телеклубе». Об этом «URA.RU» сообщил один из очевидцев инцидента.

По словам посетителя концерта, потасовка произошла между девушками, находящимися в фан-зоне, и обладателями билетов на обычный танцпол. «Начала драки я не заметил. Говорят, что одна из участниц конфликта облила другую пивом. В итоге пришлось вмешиваться охране». Отметим, что сегодняшний концерт звезды «Дома-2» проходит при полном аншлаге — билетов в кассах в день мероприятия уже не было.

Ранее Бузова снялась в откровенной фотосессии для журнала Playboy. В интервью культовому изданию певица заявила, что считает себя идеальной женщиной без недостатков.