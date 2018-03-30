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30 марта 2018
20:47  30 марта 2018 0

Уральские фанатки Бузовой подрались на ее концерте в Екатеринбурге. ВИДЕО

Открытая лицензия 08.07.2015. Драка, драка
Потасовку пришлось останавливать охране (фото архивное)Фото: Eli Duke/Flickr

Уральские поклонницы певицы Ольги Бузовой устроили драку на ее долгожданном концерте в «Телеклубе». Об этом «URA.RU» сообщил один из очевидцев инцидента.

По словам посетителя концерта, потасовка произошла между девушками, находящимися в фан-зоне, и обладателями билетов на обычный танцпол. «Начала драки я не заметил. Говорят, что одна из участниц конфликта облила другую пивом. В итоге пришлось вмешиваться охране». Отметим, что сегодняшний концерт звезды «Дома-2» проходит при полном аншлаге — билетов в кассах в день мероприятия уже не было.

Ранее Бузова снялась в откровенной фотосессии для журнала Playboy. В интервью культовому изданию певица заявила, что считает себя идеальной женщиной без недостатков.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
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