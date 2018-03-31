Актера из «Утомленных солнцем-2» забили до смерти после смены пола

16:05 31 марта 2018 0

Хулиганам не понравился внешний вид актера Фото: depositphotos.com © URA.RU

Актер Евгений Сапаев, сыгравший роль в фильме Никиты Михалкова «Утомленные солнцем-2», стал жертвой хулиганов, которым не понравился его внешний вид. Мужчину, который мечтал стать женщиной, забили до смерти в Москве.

После съемок в картине Михалкова Сапаев решил сменить пол. Детородный орган он отрезал себе сам, с третьей попытки, — денег на операцию у него не было, поэтому Евгений длительное время изучал анатомию, чтобы осуществить свою затею. После этого он долгое время провел в больнице, куда его доставили на «скорой», а потом уехал в деревню Великово Владимирской области, на родину, пишет StarHit. По словам односельчан, Сапаев ходил в женской одежде, с ярким макияжем, и придумал себе новое имя — Настя.

Подруга актера Юлия Бусырева рассказала, что он часто заходил к ней в гости, так как страдал от одиночества Последний раз она видела Евгения в марте прошлого года, а недавно узнала трагическую новость — что в Москве Евгения насмерть забили какие-то хулиганы.

У Сапаева осталась бабушка Нина Александровна, которая живет в доме престарелых. О том, что ее внука больше нет, она не знает. «Горько плачет, что внук не звонит и не приезжает», — рассказывает Светлана, сотрудница дома престарелых.