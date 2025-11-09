В ЛДПР предложили изменить герб России

Инициативу предложили сами граждане, заявил Слуцкий Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Госдуме, в партии ЛДПР, предложили изменить герб Российской Федерации. В частности, нужно вернуть слова о Святом Георгии Победоносце. Об этом заявил глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

«ЛДПР внесет проект изменений в закон „О Государственном гербе Российской Федерации“, чтоб заменить безликое словосочетание „серебряный всадник“ на „Святой Георгий Победоносец“, — заявил Слуцкий. Его слова приводит „Газета.ru“.

По словам Слуцкого, россияне не будут против поправки. Это объясняется тем, что инициатива поступила от самих избирателей. Он отметил, что святые, такие как Святой Георгий Победоносец, «веками вдохновляли на подвиг русских воинов и стали аллегорией ратной доблести».

