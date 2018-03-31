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31 марта 2018
30 марта 2018
Главные новости Свердловской области
17:12  31 марта 2018 0

В Сети высмеяли екатеринбуржцев, стоявших в огромной очереди ради «халявной» пиццы. «С лопаты хоть выдавали?» ФОТО

Горожане выстаивают огромную очередь ради пиццы по акцииФото: Фото: группа «ВКонтакте» [ТЕ] Типичный Екатеринбург

Жители Екатеринбурга выстроились в огромную очередь в самом центре города ради дешевой пиццы за 95 рублей. Снимки с любителями «халявы» активно распространяются в Сети, вызывая смех и недоумение пользователей.

Огромная очередь из желающих купить круг пиццы менее чем за 100 рублей растянулась на улице Малышева. Первые посетители начали выстраиваться у входа около полуночи 31 марта. Мнение по поводу среднего времени ожидания в очереди разошлось. Один из очевидцев заявил, что простоял 40 минут, другой, напротив, отметил, что очередь большая, но двигается быстро, и он стоял 10 минут максимум. В самой пиццерии корреспонденту «URA.RU» сообщили, что уже успели продать 4 тысячи 200 пицц, а также отметили, что посетители получают горячую пиццу практически сразу.

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Фото: группа «ВКонтакте» [ТЕ] Типичный Екатеринбург

Пользователи соцсетей посмеялись над екатеринбуржцами, назвав их «любителями халявы», а также вспомнив очереди из 90-х. «Эта акция сама по себе показывает моральный уровень нашего города. Нормальный здравый человек не станет такой фигней страдать», «Это банальная проверка, не холоп ли ты часом», «Голод однако», «Это доказывает лишь, что страсть к халяве неистребима», — отметили подписчики. Не обошлось и без шуток про легендарные блины с лопаты: «Эх, жаль, что блины с лопаты не накладывают», «С лопаты хоть выдавали?» — интересуются пользователи Сети.

Валерия Романова
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