В отношении владельцев ГК «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых возбуждено еще одно уголовное дело — по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Еще одним фигурантом этого дела стал Артур Максидов — глава входящей в «Сумму» строительной компании «Интекс».
В Тверском суде сегодня, 31 марта, должен решиться вопрос о мере пресечения для Магомедовых и Максидова, сообщает РИА «Новости». Следственный департамент МВД ходатайствует об аресте фигурантов. Ранее в отношении них уже было возбуждено дело за мошенничество (ч.4 ст. 159 УК РФ) и растрату (ч.4 ст. 160 УК РФ)
Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, обыски по делу «Суммы» прошли в 25 регионах страны. Силовики расследуют хищения в особо крупных размерах бюджетных средств, выделенных, в том числе, на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения.
Интересы группы компаний «Сумма» распространяются на нефтегазовый сектор, портовую логистику, строительство, телеком и инжиниринг. В активах «Суммы» — компания Fesco, контейнерный оператор «Трансконтейнер», Новороссийский морской торговый порт (третий по грузообороту портовый оператор Европы). «Сумма» владеет акциями Объединенной зерновой компании, контролирует Якутскую топливно-энергетическую компанию, а также инжиниринговый «Глобалэлектросервис» и строительную компанию «Стройновации», пишет РБК.