{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Ройзман сменил Явлинского на Титова. Команда Медведева уходит в отпуск. Владельцев «Зимней вишни» ждет еще одна уголовка
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,26
Динамика за 2 недели
Евро 70,56
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
31 марта 2018
Главные новости Москвы
18:43  31 марта 2018 0

Владельцы ГК «Сумма» стали фигурантами еще одного уголовного дела — о создании преступного сообщества

Приговор Сапожников Курган, зал суда, кресла судьи
Следственный департамент МВД ходатайствует в суде об аресте фигурантовФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В отношении владельцев ГК «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых возбуждено еще одно уголовное дело — по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Еще одним фигурантом этого дела стал Артур Максидов — глава входящей в «Сумму» строительной компании «Интекс».

В Тверском суде сегодня, 31 марта, должен решиться вопрос о мере пресечения для Магомедовых и Максидова, сообщает РИА «Новости». Следственный департамент МВД ходатайствует об аресте фигурантов. Ранее в отношении них уже было возбуждено дело за мошенничество (ч.4 ст. 159 УК РФ) и растрату (ч.4 ст. 160 УК РФ)

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, обыски по делу «Суммы» прошли в 25 регионах страны. Силовики расследуют хищения в особо крупных размерах бюджетных средств, выделенных, в том числе, на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения.

Интересы группы компаний «Сумма» распространяются на нефтегазовый сектор, портовую логистику, строительство, телеком и инжиниринг. В активах «Суммы» — компания Fesco, контейнерный оператор «Трансконтейнер», Новороссийский морской торговый порт (третий по грузообороту портовый оператор Европы). «Сумма» владеет акциями Объединенной зерновой компании, контролирует Якутскую топливно-энергетическую компанию, а также инжиниринговый «Глобалэлектросервис» и строительную компанию «Стройновации», пишет РБК.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров