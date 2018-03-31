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31 марта 2018
Главные новости Москвы
15:24  31 марта 2018 0

Следователи требуют арестовать совладельца ГК «Сумма» Магомедова

Специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту. Магнитогорск, арест, тюрьма, решетка, полиция
Магомедову и другим представителям компании вменяется статья о мошенничествеФото: Илья Московец © URA.RU

Совладельца компании «Сумма» Зиявудина Магомедова могут отправить под стражу. С ходатайством об аресте бизнесмена выступил в суде следственный департамент МВД России.

Заседание по избранию меры пресечения Магомедову состоится в субботу, 31 марта, в Тверском суде, передает ТАСС. Зиявудин Магомедов и несколько топ-менеджеров ГК «Сумма» накануне были задержаны на 48 часов в рамках ранее возбужденного уголовного дела. СМИ сообщили об обысках в офисах компании, в ходе которых была изъята отчетная документация, оттиски печатей, электронные носители.

По данным «Коммерсанта», Магомедову и другим представителям компании вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), но, возможно, что будет предъявлено и обвинение по статье 210 УК РФ за организацию преступного сообщества.

Ранее появлялась информация, будто Новороссийский морской торговый порт (НМТП), активы которого принадлежат «Сумме», не доплатил в 2014—2015 году почти 7 млрд рублей налогов. К этой задолженности приплюсовали еще 2,5 млн рублей пени.

Наталья Володина
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