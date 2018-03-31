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31 марта 2018
Главные новости Москвы
19:45  31 марта 2018 0

Накануне задержания владелец ГК «Сумма» пытался сбежать из России

Судебное заседание по делу банды Тропиканки в Свердловском областном суде. Екатеринбург, арест, задержание, наручники, суд, судебный процесс
Следователи считают, что бизнесмен может скрыться или повлиять на следствиеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Один из владельцев ГК «Сумма» Зиявудин Магомедов накануне задержания пытался сбежать из России. Как сообщил следователь на заседании Тверского суда, где сейчас решается вопрос об избрании Магомедову меры пресечения, у задержанного был забронирован рейс в Майами на собственном авиатранспорте.

Ранее сообщалось, что следственный департамент МВД России ходатайствует об аресте Зиявудина Магомедова. Ему и его сообщникам вменяют сразу три статьи УК РФ — мошенничество, растрата и организация преступного сообщества.

Мотивируя требование ареста, следователь отметил, что у Магомедова «обширные связи в криминальных и властных кругах, которые он может использовать, чтобы скрыться или повлиять на следствие», передает РБК.

В уголовном деле, фигурантами которого являются Зиявудин и Магомед Магомедовы и Артур Максидов — глава входящей в «Сумму» строительной компании «Интекс», есть и другие обвиняемые, двое из них скрываются в Объединенных Арабских Эмиратах.

Зиявудина Магомедова подозревают в хищении 2,5 млрд рублей, отмечает издание. Еще одним эпизодом, по данным «Коммерсанта», стало хищение более 752 млн рублей при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде. Генподрядчиком первого этапа инженерной подготовки для строительства «Арены Балтика» являлась дочерняя компания «Суммы» — «Глобалэлектросервис».

Наталья Володина
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