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01 апреля 2018
31 марта 2018
Главные новости 
23:49  31 марта 2018 0

Стала известна зарплата участников проекта «Дом-2»

Одна из самых известных бывших участниц и ведущих шоу Ольга Бузова недавно заявила об открытии собственного телеканалаФото: Официальный аккаунт «Дом-2» в Instagram

Экс-участники «Дома-2» рассказали о зарплатах, которые выплачиваются участникам реалити-шоу. Как оказалось, гонорары получают далеко не все, а их сумма сильно отличается в зависимости от рейтинга, статуса и авторитета.

Оказывается, первые три месяца новый участник проекта не получает денег вообще — его бесплатно кормят и не берут денег за проживание. Далее все будет зависеть от того, насколько его организаторы. При этом самим участникам шоу раскрывать свои доходы строжайше запрещено: этого требуют условия контракта.

«Я уже давно не связан контрактом, поэтому могу сказать: да, ребята получают деньги, — приводит портал „Дни.ру“ слова бывшего участника проекта Степана Менщикова. — Любой труд должен быть оплачен. Гонорар участника зависит от того, кто он, какую пользу приносит проекту, какой у него авторитет, статус в коллективе. Сумма гонорара от нуля до 200 тысяч рублей».

Известно, например, что Ольга Рапунцель во время съемок получала порядка 200 тыс. рублей в месяц, а Александр Задойнов — 100 тысяч. Неплохие зарплаты, однако и ими звезды реалити-шоу оказываются не всегда довольны. Например, мама Марины Африкантовой, Татьяна Владимировна. «Мне платили, как старой бабке, — рассказывает она о своей „маленькой“ зарплате. — Такой удар на себя брала… Почему мне платили 80? Я там охрипла. Тем более знаю, что той же Ольге Васильевне Гобозовой платили 130 тысяч рублей…».

Отметим, шоу «Дом-2» выходит на телеканале ТНТ с 2004 года. В разное время ведущими телепроекта были такие знаменитости, как Ольга Бузова, Ксения Бородина и Ксения Собчак. Несмотря на то, что несколько раз появлялась информация о закрытии шоу, информация пока ни разу не подтвердилась.

Виктор Жуков
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