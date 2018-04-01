15:18 01 апреля 2018 0

Падение миллиардера из Forbes кажется невероятным Фото: официальный сайт ГК «Сумма»

Итогом уголовного дела в отношении миллиардера Зиявудину Магомедову и его брата, бывшего члена Совета Федерации Магомеда Магомедова, может стать пожизненное заключение. Результатов расследования им придется ожидать в полной изоляции.

Как уже сообщало «URA.RU», Магомедовых обвиняют в хищении путем мошенничества (ч.4 ст. 159 УК РФ), хищении путем присвоения (ч.4 ст. 160 УК РФ) и организации преступного сообщества (ч.1 ст. 210 УК РФ). Даже если братьев признают виновными в мошенничестве, максимальное наказание для них может составить до 10 лет лишения свободы. Но самым тяжелой остается перспектива быть осужденными по 210-й статье — организация преступного сообщества подобных масштабов грозит пожизненными сроками.

Суд, рассматривая ходатайство следствия об аресте Магомедовых, выслушал также предложение их адвокатов избрать более мягкую меру пресечения. В качестве залога предлагалась огромная сумма — 2,5 млрд рублей за каждого. Судя по всему, отказа никто не ждал — на заседание Зиявудин и Магомед не взяли никаких личных вещей, даже зубных щеток. В итоге их родственникам придется передавать им все необходимое уже в СИЗО — прямо из зала суда конвой вывел Магомедовых к автозаку. Машина увезла в спецблок для особо важных обвиняемых СИЗО «Матросская тишина», который известен предельными ограничениями на общение с внешним миром, сообщает Life.Ru.

Напомним: Магомедовым и еще четырем их предполагаемым сообщникам (двое арестованы, еще двух пытается экстрадировать из ОАЭ Генпрокуратура) инкриминируется хищение и вывод за пределы России более 2,5 млрд рублей. В рамках одного производства следственный департамент МВД объединил дело о хищениях при строительстве стадиона к ЧМ-2018 в Калининграде, 5 уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере в составе группы, одно дело о растрате в особо крупном размере в составе группы и собственно дело об организации и участии в ОПС. На этом фоне малозначительной деталью выглядит эпизод с обнаруженным при обысках незаконным оружием.