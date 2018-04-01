20:23 01 апреля 2018 0

Актера и рок-певца обвинили в пиаре на трагедии в Кемерове ФОТО: страница Instagram Никиты Преснякова

Старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков опубликовал в своем блоге петицию, возмутившую его подписчиков. Знаменитой бабушке юноши пользователи соцсетей высказали резкие замечания.

Пресняков опубликовал петицию, в которой высказано требование наказать виновных в кемеровском пожаре. «Подпишите петицию! Чтобы те, кто в ответе, получили по заслугам! Меня трясет от сопереживания и бомбит от несправедливости! Выражаю глубочайшие соболезнования всем семьям, родственникам. Как можно быть такими эгоистами и экономить на всем, чтоб набить себе карман побольше, а потом страдают люди, в то время когда ответственные за это купаются в бабках», — написал в блоге Пресняков.

Некоторая часть подписчиков поддержала внука Пугачевой. Однако нашлись и те, кто увидел в сообщении молодого человека умышленный и неуместный пиар на трагедии. Подписчики обратились к примадонне с возмущенными комментариями: «Алла Борисовна, вам не стыдно за своего внука?! Он думает не как россиянин!», «Говорить о стране, которая тебя кормит и поит так, это позор!!! Не нужно учить детей и внуков заграницей чтобы не получать такое поколение, позорящее Россию!», «Алла, вам должно быть стыдно, что ваш внук пиарится на трагедии», — писали комментаторы. Сам Никита Пресняков полностью проигнорировал все обвинения фолловеров.