В Британии рассказали об отравлении Скрипалей гречкой

22:41 01 апреля 2018 0

По версии британских следователей, ядовитое вещество могло быть в гречневой крупе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым отравили Скрипалей, было привезено в пачке гречневой крупы. Такую версию выдвинули британские следователи, пишет The Sun.

Как сообщает издание, Сергей Скрипаль просил дочь привезти ему из России гречку, лавровый лист и некоторые специи. Сама Юлия не успевала приобрети заказанные продукты и дала поручение сделать это своей знакомой, которой тоже предстояло лететь в Лондон.

Скотланд-Ярд допросил сотрудницу крупной российской медицинской компании, в которой работает указанная женщина. Подробности того, как и когда, женщина могла передать Юлии Скрипаль гречку и другие товары, не раскрываются. Объяснение, как было установлено, что женщина имеет отношение к медицинской компании в России, и где эта женщина сейчас находится, также не дается.