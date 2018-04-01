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02 апреля 2018
01 апреля 2018
23:37  01 апреля 2018 0

Россия потребовала ответов на 13 вопросов об отравлении Скрипалей

Партия роста, асфальт. Москва, шляпа, министерство иностранных дел рф, граффити, мид россии, китайские туристы
МИД РФ интересует, какую помощь Лондон потребовал у технического секретариата ОЗХОФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Россия направила в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) список из 13 вопросов, которые связаны с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Внешнеполитическое ведомство интересует, какую именно информацию Британия передает техническому секретариату организации, а также поступает ли в ОЗХО сведения о том, как проходит национальное расследование инцидента, произошедшего в Солсбери. Помимо этого, Москва хочет знать, собирается ли технический секретариат поделиться информацией с исполкомом организации, которую получает от британских властей, пишет RT.

«Что конкретно британцы просят подтвердить Техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу „Новичок“ по западной классификации?» — следует из еще одного вопроса от России.

Также российские власти просят разъяснить, кто из экспертов выезжал на место происшествия, в каких лабораториях планируется провести анализ проб и соответствовала ли процедура сбора доказательств основополагающим принципам организации.

Напомним, 4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в английском городе Солсбери. Власти Британии обвинили Россию в причастности к инциденту и первыми выслали из страны 23 российских дипломатов. Российская полностью отрицает все обвинения. Лондон, в свою очередь, призвал другие страны мирового сообщества поступить аналогичным образом. Великобританию поддержали США, Канада, Украина, а также более 10 стран Евросоюза. Москва заявила, что будет принимать зеркальные меры в ответ тем государствам, которые будут выдворять послов РФ. В частности, уже было объявлено о высылке из России 50 британских дипломатов и закрытии американского консульства в Петербурге.

Александр Черноскутов
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