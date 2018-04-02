Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали начальника отдела миграционного контроля управления по вопросам миграции ГУ МВД по региону Владимира Белоносова. В его отделе проводятся обыск и выемка документов. Высокопоставленный силовик подозревается в получении взяток, сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах.
В пресс-службе полицейского главка официально подтвердили лишь проведение «необходимого комплекса мероприятий» по инициативе оперативно-розыскной части службы безопасности ГУ МВД совместно с УФСБ.
Управление федеральной миграционной службы (предшественник управления по вопросам миграции) сотрясали скандалы и до присоединения к полиции. Так, один из начальников ведомства Артур Дамерт в 2015 году был приговорен к 5 годам колонии строгого режима из-за получения взяток за ускоренное оформление загранпаспортов и разрешений на работу иностранцам. Кроме того, он потребовал от гендиректора одной из строительных компаний выполнить проектные и монтажно-строительные работы на 8 млн рублей в двух коттеджах своих близких родственников, обещав взамен продлить регистрацию иностранных сотрудников фирмы и выдать разрешения на работу для новой группы гастарбайтеров.
Летом 2013 года сменивший Дамерта руководитель УФМС по Челябинской области Сергей Рязанов был задержан сотрудниками регионального УФСБ в кафе Wall Street при получении от директора ООО «ПВС» Сергея Чувашова денег за выдачу разрешений на привлечение мигрантов. В суде было доказано, что руководителю ведомства платили директор филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» ФМС Наталья Демьянова и глава таджикского национально-культурного центра «Самониен» Исломутдин Раджабов. В июне текущего года суд лишил Рязанова звания полковника, приговорил к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 30 млн рублей. Осенью 2016 года Сергей Рязанов скончался в больнице следственного изолятора от сердечного приступа.