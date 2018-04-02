{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Ройзман сменил Явлинского на Титова. Команда Медведева уходит в отпуск. Владельцев «Зимней вишни» ждет еще одна уголовка
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,26
Динамика за 2 недели
Евро 70,56
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
02 апреля 2018
01 апреля 2018
31 марта 2018
30 марта 2018
Главные новости Челябинской области
09:57  02 апреля 2018 0

В управлении по вопросам миграции Челябинской области проходит обыск. Задержан начальник отдела

Владимир Белоносов пошел по стопам предшественниковФото: ГУ МВД по Челябинской области

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали начальника отдела миграционного контроля управления по вопросам миграции ГУ МВД по региону Владимира Белоносова. В его отделе проводятся обыск и выемка документов. Высокопоставленный силовик подозревается в получении взяток, сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе полицейского главка официально подтвердили лишь проведение «необходимого комплекса мероприятий» по инициативе оперативно-розыскной части службы безопасности ГУ МВД совместно с УФСБ.

Управление федеральной миграционной службы (предшественник управления по вопросам миграции) сотрясали скандалы и до присоединения к полиции. Так, один из начальников ведомства Артур Дамерт в 2015 году был приговорен к 5 годам колонии строгого режима из-за получения взяток за ускоренное оформление загранпаспортов и разрешений на работу иностранцам. Кроме того, он потребовал от гендиректора одной из строительных компаний выполнить проектные и монтажно-строительные работы на 8 млн рублей в двух коттеджах своих близких родственников, обещав взамен продлить регистрацию иностранных сотрудников фирмы и выдать разрешения на работу для новой группы гастарбайтеров.

Летом 2013 года сменивший Дамерта руководитель УФМС по Челябинской области Сергей Рязанов был задержан сотрудниками регионального УФСБ в кафе Wall Street при получении от директора ООО «ПВС» Сергея Чувашова денег за выдачу разрешений на привлечение мигрантов. В суде было доказано, что руководителю ведомства платили директор филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» ФМС Наталья Демьянова и глава таджикского национально-культурного центра «Самониен» Исломутдин Раджабов. В июне текущего года суд лишил Рязанова звания полковника, приговорил к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 30 млн рублей. Осенью 2016 года Сергей Рязанов скончался в больнице следственного изолятора от сердечного приступа.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров