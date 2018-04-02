Силовики пришли к челябинскому депутату

В Челябинске сотрудники ГУ МВД и СК РФ по региону сегодня, 2 апреля, проводят оперативно-следственные действия в ООО «Тепловые электрические сети и системы» (ТЭСиС), руководит которым депутат Законодательного собрания области Владимир Чебыкин. Эту информацию «URA.RU» подтвердил сам Чебыкин.
«Уже в четвертый раз приходят, — пояснил депутат. — На этот раз уже сорок человек прибыли». Правоохранительные органы эту информацию не комментируют. По некоторым данным, силовиков интересуют тарифы, полученные «ТЭСиС» по якобы поддельным договорам.
В январе в Заксобрание из областного полицейского главка пришел запрос подтверждения того, что Чебыкин является спецсубъектом. Такие запросы обычно отправляют перед тем, как в отношении депутата готовятся возбудить уголовное дело. Учредителями ООО «ТЭСиС» являются бывший первый вице-губернатор Сергей Комяков, его пасынок Максим Тушенцов (по 30%) и Владимир Чебыкин (20%). Комяков не звонки не отвечает.