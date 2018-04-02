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15:23  02 апреля 2018 0

Ямальцы смогут решить все вопросы по коммуналке в «одном окне»

Клипарт , купюры, оплата, комуналка, квитанция, жкх, счет
В Ноябрьске объединились сбытовая компания и расчетный центрФото: Алексей Гущин © URA.RU

Жители Ноябрьска получили возможность решать большинство коммунальных вопросов в одной организации. Это произошло благодаря объединению местных коллективов «Единого расчетно-информационного центра ЯНАО» и энергосбытовой компкании «Восток».

Первым шагом к объединению компаний стало создание на базе ноябрьского филиала ЕРИЦ Центра обслуживания клиентов. К 1 февраля этого года, когда центр начал работу с населением, в здание ЕРИЦ переехали все службы «Востока», которые работали с населением. Так жители получили возможность в ЦОКе решать вопросы не только по расчетам и начислениям за жилищно-коммунальные услуги, но и вопросы по начислению за электроэнергию, по приборам учета, начиная от их замены и заканчивая опломбировкой, вопросы по рассрочке платежей или снятию ареста с банковских карт.

«Я хочу сказать, что в ЦОКе фактическое объединение коллектива произошло гораздо раньше официального, — говорит заместитель директора по реализации услуг населению филиала АО „ЕРИЦ ЯНАО“ в Ноябрьске Ирина Полякова. — Это случилось во время совместной работы, пока мы создавали центр: все учились и учили друг друга тому, что знаем, коллектив сплотился и стал единым».

«Благодаря слиянию с „Востоком“ ЕРИЦ значительно усилил свои позиции в коммунальной сфере и открыл для себя новый фронт работ, — говорит директор Ноябрьского филиала АО „ЕРИЦ ЯНАО“ Александр Урюпин. — Дело в том, что „Восток“ в Ноябрьске давно перестал быть только поставщиком электроэнергии. Являясь агентом РСО, он также оказывал населению и организациям услуги по реализации коммунальных ресурсов. Для этого „Восток“ освоил новые виды деятельности и создал новые службы, в том числе службу энергоучета и службу по взысканию задолженности. Все вместе это позволило эффективно выстроить работу в филиале, снизить долги населения за коммунальные услуги и повысить платежную дисциплину».

В компании «Восток» считают, что успешный опыт в Ноябрьске будет решающим на новом для ЕРИЦ поприще и его можно будет распространить и развить во всех филиалах расчетного центра.

Семен Гринберг
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